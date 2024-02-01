Шабунин Иван Назарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунин Иван Назарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1901

Сын: Шабунин Василий Иванович

Мать ребёнка: Шабунина -- Ирина Ивановна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабунина -- Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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