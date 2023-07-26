Яков Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1756 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Никифор Константинов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Неизвестно Яковлева

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Александра Яковлева

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Смерть
1813

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