Яков Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Никифор Константинов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Антоновка, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Неизвестно Яковлева
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Александра Яковлева
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Смерть
1813