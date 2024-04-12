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Смирнов Евстратий Васильев

Место рождения

Березняки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Смирнов Василий Филатов

Мать: Смирнова Анна Антонова

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Смирнов Матвей Евстратов

Мать ребёнка: Смирнова Агафья

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Смирнова Ирина Евстратова

Мать ребёнка: Смирнова Агафья

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Смирнов Ксенофонт Евстратов

Мать ребёнка: Смирнова Агафья

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Смирнов Терентий Евстратов

Мать ребёнка: Смирнова Агафья

Березняки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Агафья

Смерть
Неизвестно
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