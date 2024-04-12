Смирнов Евстратий Васильев
Место рождения
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Смирнов Василий Филатов
Мать: Смирнова Анна Антонова
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Смирнова Агафья
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Смирнова Ирина Евстратова
Мать ребёнка: Смирнова Агафья
Рождение ребёнка
1821
Сын: Смирнов Ксенофонт Евстратов
Мать ребёнка: Смирнова Агафья
Рождение ребёнка
1831
Сын: Смирнов Терентий Евстратов
Мать ребёнка: Смирнова Агафья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Агафья
Смерть
Неизвестно