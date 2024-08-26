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Корюкова Федора Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

До 1869

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корюков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: (Корюкова) Александра (первая) Андреевна

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Корюков Дорофей Андреевич

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1854

Дочь: (Корюкова) Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Корюкова) Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
31.03.1858

Дочь: (Корюкова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Корюков Игнатий Андреевич

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Около 1861

Сын: Корюков Семен Андреевич

Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович

Смерть
До 1869

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