Корюкова Федора Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиДо 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: (Корюкова) Александра (первая) Андреевна
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Корюков Дорофей Андреевич
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1854
Дочь: (Корюкова) Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Корюкова) Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1858
Дочь: (Корюкова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Верх-Нейвинский, Верх-Нейвинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1860
Сын: Корюков Игнатий Андреевич
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1861
Отец ребёнка: Корюков Андрей Иванович
Смерть
До 1869