Корнеева (Борисова) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1943
Дата смерти10.04.2022
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1943
Отец: Борисов Василий
Мать: Борисова Василина
Рождение ребёнка
20.11.1961
Отец ребёнка: Корнеев Виктор Петрович
Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.10.1969
Сын: Корнеев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Корнеев Виктор Петрович
Смерть
10.04.2022