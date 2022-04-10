Корнеева (Борисова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Борисова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.02.1943

Дата смерти

10.04.2022

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1943

Отец: Борисов Василий

Мать: Борисова Василина

Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
20.11.1961

Сын: Корнеев Пётр Викторович

Отец ребёнка: Корнеев Виктор Петрович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
19.10.1969

Сын: Корнеев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Корнеев Виктор Петрович

Смерть
10.04.2022
Грушевская, Аксайский муниципальный район, Ростовская область
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