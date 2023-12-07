Шафоростова Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волошина Авватина Митрофановна
Отец ребёнка: Волошин Митрофан Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шафоростов Евгений Дмитриевич
Отец ребёнка: Шафоростов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
20.11.1920
Дочь: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна
Отец ребёнка: Шафоростов Дмитрий Григорьевич
Рождение ребёнка
22.08.1922
Дочь: Шафоростова Ираида Дмитриевна
Отец ребёнка: Шафоростов Дмитрий Григорьевич
Смерть
Неизвестно