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Шафоростова Александра Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1897

Отец: Суров Василий

Мать: Сурова (Измайлова) Александра Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волошина Авватина Митрофановна

Отец ребёнка: Волошин Митрофан Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волошин Митрофан Петрович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Шафоростов Евгений Дмитриевич

Отец ребёнка: Шафоростов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
20.11.1920

Дочь: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна

Отец ребёнка: Шафоростов Дмитрий Григорьевич

Рождение ребёнка
22.08.1922

Дочь: Шафоростова Ираида Дмитриевна

Отец ребёнка: Шафоростов Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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