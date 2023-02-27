Губанов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Губанов Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1758

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1708 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рогозина) Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Губанов Егор

Мать ребёнка: (Рогозина) Аксинья

Рождение ребёнка
1745

Сын: Губанов Алексей

Мать ребёнка: (Рогозина) Аксинья

Смерть
1758
Лаврово, город Ефремов, Тульская область

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