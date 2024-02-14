Ишмухаметова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ишмухаметов Сулейман Газизович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Газиз Мустафаевич
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ишмухаметов Аюп Газизович
Отец ребёнка: Ишмухаметов Газиз Мустафаевич
Смерть
Неизвестно