Ишмухаметова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ишмухаметова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Сын: Ишмухаметов Сулейман Газизович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Газиз Мустафаевич

Рождение ребёнка
1895

Сын: Ишмухаметов Аюп Газизович

Отец ребёнка: Ишмухаметов Газиз Мустафаевич

Смерть
Неизвестно

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