Бурлаков Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1990
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.02.2014
Дочь: Бурлакова Валерия Ивановна
Мать ребёнка: Бурлакова (Женсиккужина) Алия Адылбековна
Рождение ребёнка
12.01.2021
Дочь: Бурлакова Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бурлакова (Женсиккужина) Алия Адылбековна