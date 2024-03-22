Ярунина (Сафенина) Евдокия
Место рождения
Дата рождения14.03.1915
Дата смертиОколо 27.04.1987
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915
Отец: Сафенин Афанасий
Бракосочетание
Около 1930
Муж: Ярунин Алексей
Рождение ребёнка
14.05.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ярунин Алексей
Москва
Развод
Неизвестно
Муж: Ярунин Алексей
Работа или профессия
Неизвестно
высшая школа проф. движения (ВЦСПС), ул.Солянка 12, Москва
работала в столовой | Должность: работала в столовой
Работа или профессия
Неизвестно
работала в столовой
Смерть
Около 27.04.1987
Причина смерти: Рак груди | рак груди