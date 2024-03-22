Ярунина (Сафенина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунина (Сафенина) Евдокия

Место рождения

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.03.1915

Дата смерти

Около 27.04.1987

Пол

Женский

Отец

Около 1890 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915

Отец: Сафенин Афанасий

Мать: не указана

Александровка, Никифоровский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Около 1930

Муж: Ярунин Алексей

Рождение ребёнка
14.05.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ярунин Алексей

Москва
Развод
Неизвестно

Муж: Ярунин Алексей

Работа или профессия
Неизвестно
высшая школа проф. движения (ВЦСПС), ул.Солянка 12, Москва
работала в столовой | Должность: работала в столовой
Работа или профессия
Неизвестно
работала в столовой
Смерть
Около 27.04.1987
Причина смерти: Рак груди | рак груди
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