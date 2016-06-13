Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1936

Дата смерти

13.06.2016

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Илья Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1957

Сын: Пилипенко Виктор Ильич

Отец ребёнка: Пилипенко Илья Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1963

Сын: Пилипенко Валерий Ильич

Отец ребёнка: Пилипенко Илья Николаевич

Смерть
13.06.2016
Похороны
Неизвестно

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