Пилипенко(Доровских) (Доровских) Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1936
Дата смерти13.06.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1957
Отец ребёнка: Пилипенко Илья Николаевич
Рождение ребёнка
23.06.1963
Отец ребёнка: Пилипенко Илья Николаевич
Смерть
13.06.2016
Похороны
Неизвестно