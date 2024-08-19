Тржецяк Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тржецяк Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1981 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тржецяк Евгений Александрович

Рождение ребёнка
16.04.2004

Сын: Тржецяк Арсений Евгеньевич

Отец ребёнка: Тржецяк Евгений Александрович

Рождение ребёнка
22.06.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тржецяк Евгений Александрович

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