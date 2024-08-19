Тржецяк Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.01.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Кострома, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.04.2004
Сын: Тржецяк Арсений Евгеньевич
Отец ребёнка: Тржецяк Евгений Александрович
Рождение ребёнка
22.06.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тржецяк Евгений Александрович