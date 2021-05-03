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Моров Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915

Отец: Моров Федор Федорович

Мать: Голованова Екатерина Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морова (Зайцева) Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Моров Федор Федорович

Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна

Рождение ребёнка
19.11.1935

Дочь: Туманова (Морова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Морова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
24.03.1938

Дочь: Степанова (Морова) Зоя Николаевна

Мать ребёнка: Морова Александра Михайловна

Смерть
Неизвестно

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