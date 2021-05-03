Моров Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1915
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1915
Мать ребёнка: Голованова Екатерина Галактионовна
Рождение ребёнка
19.11.1935
Дочь: Туманова (Морова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Морова Александра Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1938
Дочь: Степанова (Морова) Зоя Николаевна
Мать ребёнка: Морова Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно