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Журавлев Илья Александрович
Журавлев Илья Александрович
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Древо
Место рождения
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Дата рождения
03.08.2011
Пол
Мужской
Отец
Журавлев Александр Владимирович
1981 г.р.
Мать
Журавлева (Данилина) Надежда Валерьевна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.08.2011
Отец:
Журавлев Александр Владимирович
Мать:
Журавлева Надежда Валерьевна
Ростов-на-Дону
, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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