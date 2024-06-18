Бугрым Валентина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугрым Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бугрым Александр Николаевич

Отец ребёнка: Бугрым Николай Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Десятникова (Бугрым) Алла Николаевна

Отец ребёнка: Бугрым Николай Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бугрым Николай Федорович

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