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Шостак Никита Алексеев
Шостак Никита Алексеев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1847
Дата смерти
1904 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1904 ст.
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