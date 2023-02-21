Шостак Никита Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шостак Никита Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
1904 ст.
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