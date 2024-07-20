Судаков Валентин Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1961
Сын: Судаков Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Судакова (Ефимова) Александра Степановна
Владимир
Смерть
1961
Владимир, город Владимир, Владимирская область