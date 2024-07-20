Судаков Валентин Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Судаков Валентин Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Судакова (Ефимова) Александра Степановна

Рождение ребёнка
03.09.1961

Сын: Судаков Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Судакова (Ефимова) Александра Степановна

Владимир
Смерть
1961
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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