Ходырев Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759 ст.
Дата смерти1791 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.
Отец: Ходырев Иван Маркович
Мать: Ходырева Анна Титовна
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Акилина Ефимовна
Мать ребёнка: Ходырева Харитина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791 ст.