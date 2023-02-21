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Ходырев Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759 ст.

Дата смерти

1791 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759 ст.

Отец: Ходырев Иван Маркович

Мать: Ходырева Анна Титовна

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Акилина Ефимовна

Мать ребёнка: Ходырева Харитина Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ходырева Харитина Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791 ст.
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