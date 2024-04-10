Трясцина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 124, № 12 17 лет в 1906 году
Бракосочетание
21.01.1906
Брак согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 124, № 12 Поручитель Трясцын Иоанн Евфимов
Рождение ребёнка
05.02.1907
Дочь: Трясцина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 00, № 11 ж
Рождение ребёнка
27.02.1908
Дочь: Трясцина Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 77, № 16 ж
Рождение ребёнка
23.09.1909
Дочь: Трясцина Любовь Андреевна
Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 318 стр. 9, № 28 ж Восприемница деревни Мокрого Поля девица Мария Трясцына
Рождение ребёнка
18.02.1912
Дочь: Трясцина Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 318 стр. 9, № 28 ж
Рождение ребёнка
03.11.1918
Сын: Трясцин Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 39, № 88 м
Смерть
Неизвестно