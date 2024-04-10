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Трясцина Анна Васильевна

Место рождения

Мокрое поле, Кунгурский округ, Уральская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Мокрое поле, Кунгурский округ, Уральская область
Возраст согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 124, № 12 17 лет в 1906 году
Бракосочетание
21.01.1906

Муж: Трясцин Андрей Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Брак согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 255 стр. 124, № 12 Поручитель Трясцын Иоанн Евфимов
Рождение ребёнка
05.02.1907

Дочь: Трясцина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 00, № 11 ж
Рождение ребёнка
27.02.1908

Дочь: Трясцина Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 256 стр. 77, № 16 ж
Рождение ребёнка
23.09.1909

Дочь: Трясцина Любовь Андреевна

Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 318 стр. 9, № 28 ж Восприемница деревни Мокрого Поля девица Мария Трясцына
Рождение ребёнка
18.02.1912

Дочь: Трясцина Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 318 стр. 9, № 28 ж
Рождение ребёнка
03.11.1918

Сын: Трясцин Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Трясцин Андрей Гаврилов

Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение согласно ГАПК Ф.719. Оп.8. Д. 338 стр. 39, № 88 м
Смерть
Неизвестно
Губаны, Ординский муниципальный район, Пермский край

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