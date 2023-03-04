Коновалова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.02.1836 ст.
Сын: Коновалов Прокоп Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Макарович
Рождение ребёнка
07.12.1838 ст.
Сын: Коновалов Спиридон Иванович
Отец ребёнка: Коновалов Иван Макарович
Смерть
После 1836