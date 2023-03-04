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Коновалова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1793 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Иван Макарович

Рождение ребёнка
22.02.1836 ст.

Сын: Коновалов Прокоп Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Макарович

Рождение ребёнка
07.12.1838 ст.

Сын: Коновалов Спиридон Иванович

Отец ребёнка: Коновалов Иван Макарович

Смерть
После 1836

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