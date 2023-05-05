Кошуров Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошуров Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошуров Александр Ленонидович

Мать ребёнка: Кошурова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошурова Галина Леонидовна

Мать ребёнка: Кошурова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Никулина (Кошурова) Татьяна Леонидовна

Мать ребёнка: Кошурова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошуров Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Кошурова Вера

Смерть
Неизвестно

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