Ковальчук Сергей Федорович
Место рождения
Дата рождения17.03.1954
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954
Отец: Царев Федор Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.07.1974
Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1981
Сын: Ковальчук Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна
Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область