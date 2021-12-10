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Ковальчук Сергей Федорович

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Место рождения

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

17.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1954

Отец: Царев Федор Данилович

Мать: Ковальчук Мария Федоровна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна

Бракосочетание
06.07.1974

Жена: Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна

Приозерск, Приозерский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
06.03.1981

Сын: Ковальчук Федор Сергеевич

Мать ребёнка: Ковальчук (Ильина) Любовь Владимировна

Полярные Зори, город Полярные Зори, Мурманская область

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