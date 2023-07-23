Замякин Родион Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамякин Родион Евгеньевич

Замякин Родион Евгеньевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

2016

Пол

Мужской

Отец

1991 г.р.

Мать

1988 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
2016

Отец: Замякин Евгений Александрович

Мать: Юлия

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close