Обухов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Михаил Иванович

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Место рождения

Большое Ратчино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1905

Дата смерти

06.03.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Обухов Иван

Мать: не указана

Большое Ратчино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Обухова (Голикова) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
26.11.1929

Дочь: Хорхорина (Обухова) Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Обухова (Голикова) Валентина Павловна

Большое Ратчино, Нестеферовская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1932

Сын: Обухов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Обухова (Голикова) Валентина Павловна

Смерть
06.03.1944
умер от болезни

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