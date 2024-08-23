Обухов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти06.03.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Обухов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Обухов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Обухова (Голикова) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
26.11.1929
Дочь: Хорхорина (Обухова) Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Обухова (Голикова) Валентина Павловна
Рождение ребёнка
26.11.1932
Сын: Обухов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Обухова (Голикова) Валентина Павловна
Смерть
06.03.1944
умер от болезни