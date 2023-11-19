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Онопко Яков Иванович

Место рождения

Добротово, Сумська область

Дата рождения

1764

Дата смерти

1810

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Онопко Иван Иосифович

Мать: Онопко Елена Григорьевна

Добротово, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Онопко Иулиана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Онопко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
16.01.1795

Дочь: (Онопко) Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: (Онопко) Ксения Яковлевна

Мать ребёнка: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Онопко) Настасья Яковлевна

Мать ребёнка: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806

Сын: Онопко Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Онопко Филип Яковлевич

Мать ребёнка: Онопко Иулиана

Добротово, Сумська область
Смерть
1810
Добротово, Сумська область

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