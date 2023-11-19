Онопко Яков Иванович
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смерти1810
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Онопко Иван Иосифович
Мать: Онопко Елена Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Онопко Иулиана
Рождение ребёнка
Около 1793
Мать ребёнка: Онопко Иулиана
Рождение ребёнка
16.01.1795
Дочь: (Онопко) Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Онопко Иулиана
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: (Онопко) Ксения Яковлевна
Мать ребёнка: Онопко Иулиана
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Онопко) Настасья Яковлевна
Мать ребёнка: Онопко Иулиана
Рождение ребёнка
Между 1804 и 1806
Мать ребёнка: Онопко Иулиана
Рождение ребёнка
Около 1808
Мать ребёнка: Онопко Иулиана
Смерть
1810