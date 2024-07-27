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Ломовцева Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1804

Дата смерти

22.03.1879 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1822

Муж: Ломовцев Иван Никифоров

Рождение ребёнка
1822

Сын: Ломовцев Иван Иванов

Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ломовцев Федор Иванов

Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1826 или 1832

Сын: Ломовцев Андреян Иванов

Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Ломовцев Гурий Иванов

Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Упоминание
1864
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
ИС
Смерть
22.03.1879 ст.
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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