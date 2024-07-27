Ломовцева Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1804
Дата смерти22.03.1879 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
1822
Сын: Ломовцев Иван Иванов
Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1826 или 1832
Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров
Рождение ребёнка
1837
Отец ребёнка: Ломовцев Иван Никифоров
Упоминание
1864
ИС
Смерть
22.03.1879 ст.