Чипышев Лукьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чипышев Лукьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чипышева Анна Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чипышева Евдокия Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Толстых (Чипышева) Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чипышев Федор Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чипышев Миней Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1888

Сын: Чипышев Михаил Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Чипышев Потап Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1901

Сын: Чипышев Данил Лукьянович

Мать ребёнка: не указана

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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