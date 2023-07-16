Чипышев Лукьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чипышева Анна Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чипышева Евдокия Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Толстых (Чипышева) Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1888
Сын: Чипышев Михаил Лукьянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1901
Мать ребёнка: не указана
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно