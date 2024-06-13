Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
25.03.2010
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.02.2011
Сын: Сентрусов Роман Дмитриевич
Отец ребёнка: Сенотрусов Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
08.07.2016
Сын: Сенотрусов Арсений Дмитриевич
Отец ребёнка: Сенотрусов Дмитрий Сергеевич