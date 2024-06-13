Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна 26.03.1985 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сенотрусова (Голикова) Вера Васильевна

Место рождения

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

Дата рождения

26.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1985

Отец: не указан

Мать: Голикова (Матвеева) Марина Михайловна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сенотрусов Дмитрий Сергеевич

Бракосочетание
25.03.2010

Муж: Сенотрусов Дмитрий Сергеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
07.02.2011

Сын: Сентрусов Роман Дмитриевич

Отец ребёнка: Сенотрусов Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
08.07.2016

Сын: Сенотрусов Арсений Дмитриевич

Отец ребёнка: Сенотрусов Дмитрий Сергеевич

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