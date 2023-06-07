Степанида Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Федор Венедиктов
Мать: Пелагея Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ксения Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1788
Сын: Матвей Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Дарья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
1795
Сын: Федор Андреев
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно