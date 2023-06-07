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Степанида Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Федор Венедиктов

Мать: Пелагея Федорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ксения Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Матвей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Дарья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
1795

Сын: Федор Андреев

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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