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Максимова Антонина Никандровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1934

Дата смерти

26.02.2008

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1934

Отец: Юрчаков Никандр Варфаламеевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максимов Павел Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Максимов Виктор Павлович

Отец ребёнка: Максимов Павел Александрович

Рождение ребёнка
29.06.1975

Сын: Максимов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Максимов Павел Александрович

Смерть
26.02.2008

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