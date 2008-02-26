Максимова Антонина Никандровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1934
Дата смерти26.02.2008
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1934
Отец: Юрчаков Никандр Варфаламеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Максимов Павел Александрович
Рождение ребёнка
29.06.1975
Отец ребёнка: Максимов Павел Александрович
Смерть
26.02.2008