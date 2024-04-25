Кузьменко (Ходас) Мария Сергеена
Место рождения
Дата рождения20.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.12.1976
Дочь: Кузьменко Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Кузьменко Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
11.12.1978
Дочь: Кузьменко Елена Викторовна
Отец ребёнка: Кузьменко Виктор Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1986
Сын: Кузьменко Андрей Викторович
Отец ребёнка: Кузьменко Виктор Андреевич