Кузьменко (Ходас) Мария Сергеена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьменко (Ходас) Мария Сергеена

Место рождения

Высокое, Хойникский район, Гомельская область

Дата рождения

20.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1957

Отец: Ходас Сергей Александрович

Мать: Ходас (Ермольчик) Надежда Петровна

Высокое, Хойникский район, Гомельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьменко Виктор Андреевич

Высокое, Хойникский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
07.12.1976

Дочь: Кузьменко Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Кузьменко Виктор Андреевич

Губаревичи, Речицкий уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
11.12.1978

Дочь: Кузьменко Елена Викторовна

Отец ребёнка: Кузьменко Виктор Андреевич

Губаревичи, Речицкий уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1986

Сын: Кузьменко Андрей Викторович

Отец ребёнка: Кузьменко Виктор Андреевич

Губаревичи, Речицкий уезд, Минская губерния

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