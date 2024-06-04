Кропотин Максим Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотин Максим Гаврилов

Место рождения

дер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1681

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1655 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681

Отец: Кропотин Ганка Михайлов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Кропотин Харитон Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Кропотин Федор Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1719

Сын: Кропотин Федор (Мл) Максимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1721

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