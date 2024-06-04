Кропотин Максим Гаврилов
Место рождениядер. над речкою Березовкою и над ключем, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1681
Дата смертиПосле 1721
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1681
Отец: Кропотин Ганка Михайлов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1713
Сын: Кропотин Харитон Максимов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1719
Сын: Кропотин Федор (Мл) Максимов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1721