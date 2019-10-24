Назмутдинов Ильдус Абдурахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назмутдинов Ильдус Абдурахманович

Место рождения

Ташауз, Туркмения

Дата рождения

24.10.1937

Дата смерти

27.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташауз, Туркмения
Рождение ребёнка
26.09.1985

Дочь: Белинская Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Никитина Людмила Михайловна

Навои, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Людмила Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Навои, Узбекистан
Смерть
27.03.2001
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область
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