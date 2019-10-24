Назмутдинов Ильдус Абдурахманович
Место рожденияТашауз, Туркмения
Дата рождения24.10.1937
Дата смерти27.03.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1985
Дочь: Белинская Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Никитина Людмила Михайловна
Навои, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Навои, Узбекистан
Смерть
27.03.2001
Димитровград, город Димитровград, Ульяновская область