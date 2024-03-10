Козлов Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.06.2015
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.2015
Дочь: Козлова Милана Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.03.2020
Дочь: Козлова Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности