Козлов Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.06.2015

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.2015

Дочь: Козлова Милана Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.03.2020

Дочь: Козлова Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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