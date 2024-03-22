Щеткина Акулина Максимовна
Место рождения
Дата рождения05.06.1832 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1832 ст.
Отец: Щеткин Максим Григорьевич
Мать: Щеткина Анна Трофимовна
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1832 г. / Раздел "О родившихся", №57. С. 407 об.
Крещение
12.06.1832 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно