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Щеткина Акулина Максимовна

Место рождения

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

05.06.1832 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1832 ст.

Отец: Щеткин Максим Григорьевич

Мать: Щеткина Анна Трофимовна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильинского за 1832 г. / Раздел "О родившихся", №57. С. 407 об.
Крещение
12.06.1832 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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