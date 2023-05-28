Голондарева Нина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1966
Сын: Голондарев Олег Викторович
Отец ребёнка: Голондарев Виктор Александрович
Рождение ребёнка
1976
Сын: Голондарев Александр Викторович
Отец ребёнка: Голондарев Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно