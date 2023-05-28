Голондарева Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голондарева Нина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голондарев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1966

Сын: Голондарев Олег Викторович

Отец ребёнка: Голондарев Виктор Александрович

Рождение ребёнка
1976

Сын: Голондарев Александр Викторович

Отец ребёнка: Голондарев Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно

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