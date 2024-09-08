(Истомина) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Истомина) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.03.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1934

Отец: Истомин Сергей Васильевич

Мать: Ефимия Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1959

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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