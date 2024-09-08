(Истомина) Валентина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.03.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1934
Отец: Истомин Сергей Васильевич
Мать: Ефимия Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1959
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно