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Жорина Клавдия Ивановна

Место рождения

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
10.10.1899 ст.

Муж: Жорин Дмитрий Михайлович

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1900 ст.

Сын: Жорин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.

Сын: Жорин Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1908 ст.

Дочь: Жорина Екатерина Дмитриева

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.

Дочь: Жорина Ольга Дмитриева

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.

Дочь: Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.02.1915 ст.

Дочь: Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.07.1918 ст.

Дочь: Жорина Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович

Илькино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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