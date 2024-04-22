Жорина Клавдия Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.03.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1881 ст.
Бракосочетание
10.10.1899 ст.
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.12.1900 ст.
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
20.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
10.11.1908 ст.
Дочь: Жорина Екатерина Дмитриева
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
25.06.1910 ст.
Дочь: Жорина Ольга Дмитриева
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
21.09.1912 ст.
Дочь: Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1915 ст.
Дочь: Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
11.07.1918 ст.
Дочь: Жорина Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Жорин Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно