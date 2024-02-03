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Аксинья Васильева

Место рождения

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Березово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1823 ст.

Муж: Даниил Матвеев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1826 ст.

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
10.04.1828 ст.

Дочь: Ирина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.08.1829 ст.

Дочь: Марфа Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.04.1832 ст.

Сын: Василий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
23.06.1834 ст.

Сын: Павел Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
04.03.1837 ст.

Сын: Кондратий Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
29.08.1839 ст.

Сын: Иван Данилов

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
15.07.1841 ст.

Дочь: Марина Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.10.1843 ст.

Дочь: Прасковья Данилова

Отец ребёнка: Даниил Матвеев

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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