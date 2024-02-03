Аксинья Васильева
Место рождения
Дата рождения1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1823 ст.
Муж: Даниил Матвеев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
03.01.1826 ст.
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
10.04.1828 ст.
Дочь: Ирина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
21.08.1829 ст.
Дочь: Марфа Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
11.04.1832 ст.
Сын: Василий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
23.06.1834 ст.
Сын: Павел Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
04.03.1837 ст.
Сын: Кондратий Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
29.08.1839 ст.
Сын: Иван Данилов
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
15.07.1841 ст.
Дочь: Марина Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Рождение ребёнка
24.10.1843 ст.
Дочь: Прасковья Данилова
Отец ребёнка: Даниил Матвеев
Смерть
Неизвестно