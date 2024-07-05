Пинхасевич Вульф Фалькович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПинхасевич Вульф Фалькович

Пинхасевич Вульф Фалькович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синицкая (Пинхасевич) Фаня Вульфовна

Мать ребёнка: Пинхасевич Эсфирь Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхасевич Лев

Мать ребёнка: Пинхасевич Эсфирь Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхасевич Моисей

Мать ребёнка: Пинхасевич Эсфирь Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пинхасевич Борис

Мать ребёнка: Пинхасевич Эсфирь Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брук (Пинхасевич) Рива-Бейла (Вера) Вульфовна

Мать ребёнка: Пинхасевич Эсфирь Моисеевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.