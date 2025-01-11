Зубарев Александр Аркадьевич 1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зубарев Александр Аркадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Пол

Мужской

Отец

1946 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

1976 г.р.

Дети

2001 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Зубарев Аркадий Иванович

Мать: Зубарева (Черепанова) Галина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева (Щёкина) Надежда

Рождение ребёнка
2001

Дочь: Зубарева (Зубарева) Мария Александровна

Мать ребёнка: Зубарева (Щёкина) Надежда

Рождение ребёнка
2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева (Щёкина) Надежда

Рождение ребёнка
2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зубарева (Щёкина) Надежда

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