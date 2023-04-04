(фон) Ребиндер Константин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти07.08.1886
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ребиндер Григорий (Георгий) Максимович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Константиновна
Мать ребёнка: Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Васильевна
Смерть
07.08.1886
Новый Петергоф
Похороны
Неизвестно
Сергиева Пустынь