(фон) Ребиндер Константин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(фон) Ребиндер Константин Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.08.1886

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ребиндер Григорий (Георгий) Максимович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Константиновна

Мать ребёнка: Елена Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Васильевна

Смерть
07.08.1886
Новый Петергоф
Похороны
Неизвестно
Сергиева Пустынь
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