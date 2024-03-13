Пупко Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупко Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.03.2007

Жена: Пупко (Цудикова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
05.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупко (Цудикова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
02.01.2019

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупко (Цудикова) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
09.09.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пупко (Цудикова) Екатерина Михайловна

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