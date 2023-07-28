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Яковлев (Яковлев) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Анастасия

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлева Алексей

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Евдокия

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Прасковья

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
До 1891

Сын: Яковлев Николай

Отец ребёнка: Яковлев Яков

Рождение ребёнка
До 1892

Сын: Яковлев Степан

Отец ребёнка: Яковлев Яков

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