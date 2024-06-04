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Харин Василий Емельянов

Место рождения

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

1852

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: Харин Емельян Демидов

Мать: Харина Устинья Данилова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харина Акилина Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Харин Григорий Васильев

Мать ребёнка: Харина Акилина Макарова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: (Харина) Наталья Васильева

Мать ребёнка: Харина Акилина Макарова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Харина) Катерина Васильева

Мать ребёнка: Харина Акилина Макарова

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1852
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

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