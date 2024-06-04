Харин Василий Емельянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: Харин Емельян Демидов
Мать: Харина Устинья Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харина Акилина Макарова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1833
Мать ребёнка: Харина Акилина Макарова
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: (Харина) Наталья Васильева
Мать ребёнка: Харина Акилина Макарова
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Харина) Катерина Васильева
Мать ребёнка: Харина Акилина Макарова
Смерть
1852