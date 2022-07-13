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Лапшин Константин Васильевич

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Место рождения

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд

Дата рождения

29.03.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924

Отец: Лапшин Василий Федорович

Мать: Лапшина Ненила Георгиевна

Новая, Паршинская волость, Юрьевский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лапшина Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лапшина Нина

Смерть
Неизвестно

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