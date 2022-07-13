Лапшин Константин Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.03.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1924
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшина Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лапшина Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лапшина Нина
Смерть
Неизвестно