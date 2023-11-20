Латыпова (Гумербаева) Зайнапбану Загретдиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1983
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Гумербаев Загрутдин
Мать: Гумербаева Бибиасмабикэ
Рождение ребёнка
25.09.1928
Дочь: Мухаметшина Фарида Набиулловна
Отец ребёнка: Латыпов Набиулла Халиуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Латыпова Суфия Набиулловна
Отец ребёнка: Латыпов Набиулла Халиуллович
Смерть
1983