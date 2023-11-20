Латыпова (Гумербаева) Зайнапбану Загретдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Латыпова (Гумербаева) Зайнапбану Загретдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Добавил:

ЧС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Гумербаев Загрутдин

Мать: Гумербаева Бибиасмабикэ

Рождение ребёнка
25.09.1928

Дочь: Мухаметшина Фарида Набиулловна

Отец ребёнка: Латыпов Набиулла Халиуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Латыпова Суфия Набиулловна

Отец ребёнка: Латыпов Набиулла Халиуллович

Смерть
1983
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