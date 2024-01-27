(Конов Konnoff) Rosa Petrovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Конов Konnoff) Rosa Petrovna

Место рождения

Los Angeles County, California, USA

Дата рождения

09.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917

Отец: Конов Konnoff Peter Mikhailovich

Мать: Rachel Stephanovna

Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
31.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Clement Albert J.

Los Angeles County, California, USA
Смерть
Неизвестно
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