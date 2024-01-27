(Конов Konnoff) Rosa Petrovna
Место рожденияLos Angeles County, California, USA
Дата рождения09.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1917
Los Angeles County, California, USA
Рождение ребёнка
31.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Clement Albert J.
Los Angeles County, California, USA
Смерть
Неизвестно