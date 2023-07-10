Чудной Яков Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1650 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650 ст.
Отец: Чудной Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1690 ст.
Мать ребёнка: Чуднова Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1701 ст.
Дочь: (Чуднова) Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Чуднова Василиса Васильева
Рождение ребёнка
1703 ст.
Сын: Чудной Мирон Яковлев
Мать ребёнка: Чуднова Василиса Васильева
Смерть
Неизвестно