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Чудной Яков Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1650 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1650 ст.

Отец: Чудной Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуднова Василиса Васильева

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1690 ст.

Сын: Чуднов Нестер Яковлев

Мать ребёнка: Чуднова Василиса Васильева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1701 ст.

Дочь: (Чуднова) Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Чуднова Василиса Васильева

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1703 ст.

Сын: Чудной Мирон Яковлев

Мать ребёнка: Чуднова Василиса Васильева

Смерть
Неизвестно

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