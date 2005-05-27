Борисенко Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1926
Дата смерти27.05.2005
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Место жительства
Около 1925
Великоудебное, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение
11.02.1926
Отец: Борисенко Иван Тимофеевич
Мать: Василиса Корнеевна
Рождение ребёнка
04.09.1960
Рождение ребёнка
10.02.1963
Рождение ребёнка
18.08.1965
Рождение ребёнка
02.02.1967
Смерть
27.05.2005
Брянск, город Брянск, Брянская область