Борисенко Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисенко Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1926

Дата смерти

27.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Место
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Место жительства
Около 1925
Великоудебное, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение
11.02.1926

Отец: Борисенко Иван Тимофеевич

Мать: Василиса Корнеевна

Рождение ребёнка
04.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенко (Тринко) Анилья Кондратьевна

Рождение ребёнка
10.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенко (Тринко) Анилья Кондратьевна

Рождение ребёнка
18.08.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенко (Тринко) Анилья Кондратьевна

Рождение ребёнка
02.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борисенко (Тринко) Анилья Кондратьевна

Смерть
27.05.2005
Брянск, город Брянск, Брянская область

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